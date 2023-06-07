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Направляясь в Днепр, Mercedes на трассе насмерть сбил 15-летнего велосипедиста

Сегодня 19:15
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В среду, 7 июня, на трассе М-30 Знаменка-Луганск-Изварино произошла смертельная авария. Там 68-летний водитель Mercedes Sprinter сбил 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.

Новости Днепра про Направляясь в Днепр, Mercedes на трассе насмерть сбил 15-летнего велосипедиста

По предварительным данным, водитель двигался из Пятихаток в направлении Днепра.

Парень двигался ему навстречу. Он вдруг выехал с обочины на асфальт и попал под колеса машины.
 
Источник: Информатор

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