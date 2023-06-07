Направляясь в Днепр, Mercedes на трассе насмерть сбил 15-летнего велосипедиста

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Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному прекращению централизованного водоснабжения.
Из-за подрыва Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища в Днепропетровской области происходит массовый мор рыбы.
Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской области.
У своих усадеб днепряне находятся древние артефакты.
Днепр – промышленный город, но для удобства жителей зеленые зоны тут обустраивают среди домов и на набережной реки. В парках и скверах можно заниматься спортом, отправить детей на площадку, качели или в песочницу, а самом отдыхать на лавочках.
Светлая память!
Ей пришлось извиняться.
В воскресенье, 4 июня, в Днепре на ул. Пожарной произошел ужасный инцидент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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