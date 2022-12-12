Напали возле кафе: в Днепре посреди улицы избили мужчину до потери сознания

В Днепре посреди улицы избили 33-летнего мужчину до потери сознания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На мужчину напали вечером 9 декабря возле кафе в переулке Джинчарадзе. Незнакомец сильно ударил его по голове и убежал. Пострадавший потерял сознание, его госпитализировала «скорая».

Преступника задержали уже на следующий день. Им оказался 30-летний днепрянин. Правоохранители изъяли у него доказательства, которые подтверждают его причастность к нападению.

Мужчине сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: