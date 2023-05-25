Напал посреди улицы: в Кривом Роге мужчина избил кирпичом по голове 64-летнюю женщину

Мужчина сильно избил жительницу Кривого Рога.

В четверг, 25 мая, в Кривом Роге мужчина напал на женщину посреди одной из улиц на 44 квартале. Об этом случае сообщает местное издание Свої.

Как рассказали прохожие, ставшие свидетелями нападения, мужчина внезапно подошел к женщине, схватил ее и начал бить по голове кирпичом. Остановили неадекватного неравнодушные горожане, но на тот момент женщина уже упала на землю и была вся в крови. Криворожцы задержали злоумышленника и вызвали полицию. Известно, что до приезда медиков прохожие самостоятельно пытались оказать первую медицинскую помощь пострадавшей.

Нападавшего забрали в участок, а женщину госпитализировали в одну из больниц города. В каком состоянии пострадала сейчас – не уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб рабочий.

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