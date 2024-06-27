Нападение на ветерана в Днепре: охраннику Тищенко избрали меру пресечения

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Одному из участников нападения на ветерана, которое произошло в Днепре 20 июня, в суде избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение 2 месяцев без права внесения залога.
Мужчину подозревают в пытках и незаконном содержании потерпевшего, — сообщили в Офисе генпрокурора.
Напомним, 20 июня в сети распространили видео, как охранники Тищенко избили и задержали ветерана.Позже по данному факту полиция открыла два уголовных производства.Утром 25 июня нардепу было вручено подозрение в незаконном лишении свободы человека. В тот же день ему выбирали меру пресечения в зале суда. Впоследствии Печерский райсуд Киева отправил Тищенко на круглосуточный домашний арест.
Читайте также:
Автор:
В Днепровском районе области полицейский помог женщине довезти без сознания…
В Днепре снова будут выключать свет весь день и ночь.
Жительница Кривого Рога делала прическу в АТБ.
Торговый центр, расположенный внизу проспекта Поля в Днепре находится в…
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге на Днепропетровщине от матери забрали двоих детей, которые из-за небрежного воспитания испытывают проблемы со здоровьем.
Сборная Украины выбыла из Евро-2024.
В Днепровском районе области полицейский помог женщине довезти без сознания отца в больницу.
В Днепре снова будут выключать свет весь день и ночь.
Жительница Кривого Рога делала прическу в АТБ.
В Украине для нескольких видов транспорта будут введены е-билеты.
Торговый центр, расположенный внизу проспекта Поля в Днепре находится в старинном красивом здании. Правда, от дома, возведенного в начале 1910-х годов, остался только красивый фасад. Внутри он полностью переделан.
В Каменском районе есть дача-крепость.
В Днепре во время ремонта коллектора на Набережной Победы наткнулись на железнодорожные рельсы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!