Нападение на ветерана в Днепре: охраннику Тищенко избрали меру пресечения

Одного из охранников нардепа Николая Тищенко отправили под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Одному из участников нападения на ветерана, которое произошло в Днепре 20 июня, в суде избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение 2 месяцев без права внесения залога.

Мужчину подозревают в пытках и незаконном содержании потерпевшего, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Детали скандала с Тищенко

Напомним, 20 июня в сети распространили видео, как охранники Тищенко избили и задержали ветерана.Позже по данному факту полиция открыла два уголовных производства.Утром 25 июня нардепу было вручено подозрение в незаконном лишении свободы человека. В тот же день ему выбирали меру пресечения в зале суда. Впоследствии Печерский райсуд Киева отправил Тищенко на круглосуточный домашний арест.

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