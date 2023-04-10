Нападавшего задержали: ограбленной женщине на Днепропетровщине помог военный

У Дніпрі 11 квітня відключать світло на кількох вулицях.

Злоумышленник совершил нападение на 29-летнюю женщину, когда та садилась за руль автомобиля. Мужчина открыл водительскую дверь и пытался забрать сумочку.

Женщина оказала сопротивление, однако преступник схватил ее мобильный – и бросился бежать.

Пострадавшая начала звали на помощь. На ее призыв отозвался военнослужащий, проходивший рядом. Защитник догнал вора и удерживал его до приезда полицейских.

Нападавшего задержали. По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК – грабеж. Сейчас 35-летний вор под стражей.



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