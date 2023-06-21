Нанес 27 ударов в сердце: через два года вынесли приговор убийцы студентки из Каменского

Во Львове вынесли приговор 22-летнему Нестору Литвинчуку, который в марте 2021 года во время ссоры убил 19-летнюю Дарью Косенок.
Недавно состоялся суд, во время которого Литвинчук был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
Дарья была студенткой родом из Каменского и училась на втором курсе ЛНУ им Франка. Нестор жил в Житомирской области, но тоже приехал во Львов, чтобы встретиться со своей девушкой.
Дарья и Нестор часто встречались, хотя жили в разных городах. В день убийства парень снял квартиру, чтобы провести время со своей девушкой. Однако они поссорились и Нестор нанес 27 ударов ножом в сердце и грудь погибшей. После этого он пытался замести следы
Для того чтобы скрыть преступление, Нестор продлил срок аренды в сутки, и скрылся со всеми вещами, прихватив орудие преступления.
Тревогу забила мама Дарьи, потому что девушка не отвечала на звонки. Позже парня задержали.
При рассмотрении дела выяснилось, что Нестор готовился к преступлению. Адвокат отца погибшей рассказал, что в телефоне парня нашли поисковые запросы о том, как совершить убийство и избежать ответственности.
Подозреваемый пытался убедить суд в том, что раскаялся. Парень сделал это, чтобы ему смягчили наказание. Однако адвокат отца доказал обратное. На суде Нестор читал по бумажке, поэтому его признания не были искренними.
Суд назначил наказание Литвинчуку в виде пожизненного заключения согласно пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – убийство с особой жестокостью. Также осужденный должен выплатить 861 тысячу гривен морального вреда отцу.
Теперь по закону осужденный может оспорить приговор. На это ему дали месяц.
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