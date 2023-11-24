Наметите до 20 см снега: на Днепр и область сунет метель

Такие прогнозы озвучил начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.
По информации синоптика, в эти выходные в Днепре и области усложнятся погодные условия. Кроме мощных порывов ветра, ожидается дождь с налипанием мокрого снега, который постепенно перерастет в метель. Резкая смена погоды обусловлена активным южным циклоном.
В связи с этим на 26 – 27 ноября, объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности – ІІ, оранжевый.
Подробнее о погоде:
26 ноября: значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, к вечеру гололед и налипание мокрого снега. Ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 6 – 11 градусов тепла.
27 ноября: сильная метель, снежные заносы. Высота снежного покрова будет достигать 10 – 20 сантиметров, на дорогах гололедица. Похолодает от 1 до 6 градусов мороза.
Напомним, ранее в Днепропетровской области зафиксировали первый зимний рекорд. По данным Укргидрометцентра, на метеостанции Чаплино было зафиксировано 18 сантиметров снега. Это был самый высокий показатель в Украине.
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