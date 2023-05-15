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  • «Нам нужно закрыть этот **аный Днепр»: Фирташу получил подозрение он СБУ и БЕБ

«Нам нужно закрыть этот **аный Днепр»: Фирташу получил подозрение он СБУ и БЕБ

Сегодня 12:55
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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и его облгазы нанесли государству 18 миллиардов убытков.

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Об этом сообщили в СБУ.

Так, по данным следствия, чиновники облгазов, принадлежавших Фирташу, забрали себе более 18 миллиардов гривен государственных средств.

Схема была такова: подконтрольные бизнесмену структуры покупали газ у его компании, но получали только 30% от требуемых объемов. Затем этот дефицит покрывался топливом, которое брали у государства, но не платили за это, потому что «нет средств». «Заработанные» деньги уводили в тень.

По сути, бизнесмен отбирал деньги у украинцев, которые они платили за коммунальные услуги. За семь лет такая схема нанесла ущерб госбюджету Украины на 18 млрд гривен. Только за 2021 год компании Фирташа заработали более 2 миллиардов гривен.

В частности, эти схемы касались и работавшего в Днепре облгаза. В перехваченных разговорах Фирташа, опубликованных СБУ, он поручил одному из топ-менеджеров вывести со счетов подконтрольной ему «РГК» 120 миллионов гривен.

Нам нужно закрыть этот **аный Днепр, — говорится в сообщении.

Как сообщили в СБУ, объявлено подозрение Фирташу, двум руководителям ООО «РГК», руководителю ООО «Йе Энергия» и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по статьям о присвоении государственных средств.

Пять фигурантов получили подозрение заочно, ведь они прячутся за границей. Их планируют объявить в международный розыск.

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