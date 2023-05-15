«Нам нужно закрыть этот **аный Днепр»: Фирташу получил подозрение он СБУ и БЕБ

Об этом сообщили в СБУ.
Так, по данным следствия, чиновники облгазов, принадлежавших Фирташу, забрали себе более 18 миллиардов гривен государственных средств.
Схема была такова: подконтрольные бизнесмену структуры покупали газ у его компании, но получали только 30% от требуемых объемов. Затем этот дефицит покрывался топливом, которое брали у государства, но не платили за это, потому что «нет средств». «Заработанные» деньги уводили в тень.
По сути, бизнесмен отбирал деньги у украинцев, которые они платили за коммунальные услуги. За семь лет такая схема нанесла ущерб госбюджету Украины на 18 млрд гривен. Только за 2021 год компании Фирташа заработали более 2 миллиардов гривен.
В частности, эти схемы касались и работавшего в Днепре облгаза. В перехваченных разговорах Фирташа, опубликованных СБУ, он поручил одному из топ-менеджеров вывести со счетов подконтрольной ему «РГК» 120 миллионов гривен.
Нам нужно закрыть этот **аный Днепр, — говорится в сообщении.
Как сообщили в СБУ, объявлено подозрение Фирташу, двум руководителям ООО «РГК», руководителю ООО «Йе Энергия» и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по статьям о присвоении государственных средств.
Пять фигурантов получили подозрение заочно, ведь они прячутся за границей. Их планируют объявить в международный розыск.
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