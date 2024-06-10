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Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьера

Сегодня 21:28
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В Кривом Роге браконьер попался полиции после того, как наловил более 100 рыб.

Новости Днепра про Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьера

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, 8 июня на Макортовском водохранилище патрульные обнаружили мужчину во время того, как тот ловил рыбу.

У правонарушителя изъяли 5 рыболовных сеток и более 100 рыб, среди которых судак, лещ, карась. Сумма улова составила более 200 тысяч гривен.

По данному факту сектор дознания внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), — сообщили в публикации.

Мужчине грозит штраф от одной до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, сегодня мы писали, что в Кривом Роге авто врезалось в почтомат, в результате чего пострадала 13-летняя девочка.

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Новости Днепра про Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьераУкраїнська Новости Днепра про Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьераРусский

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