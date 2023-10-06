Налоговая намекнула, что следит за заработками магазинов в Instagram и Facebook: кого накажут

Сейчас действует немало онлайновых маркетплейсов в Instagram и Facebook, где продают разные товары. Правда, не все они официально ведут свою деятельность. Покупатели сбрасывают деньги на обычную карту и обычно эти заработки никак не облагаются налогом.
Налоговая предупредила украинцев, ведущих предпринимательскую деятельность незаконно. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
В налоговой отметили, что следят за магазинами в Instagram и Facebook, которые продают товары. Механизмы мониторинга не раскрыли, но предупредили об ответственности таких маркетплейсов.
ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе налоговые проверки, — говорится в сообщении.
Все интернет-продавцы должны создать либо ФЛП, либо как-то иначе зарегистрировать свою деятельность и платить налоги.
Как отметили в налоговой, только за сентябрь разоблачили незаконный бизнес в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Винницкой, Черниговской области и Киеве.
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