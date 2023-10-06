Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Налоговая намекнула, что следит за заработками магазинов в Instagram и Facebook: кого накажут

Налоговая намекнула, что следит за заработками магазинов в Instagram и Facebook: кого накажут

Сегодня 16:37
просмотров

Онлайн-магазинам, которые официально не зарегистрированы – приготовиться.

Новости Днепра про Налоговая намекнула, что следит за заработками магазинов в Instagram и Facebook: кого накажут

Сейчас действует немало онлайновых маркетплейсов в Instagram и Facebook, где продают разные товары. Правда, не все они официально ведут свою деятельность. Покупатели сбрасывают деньги на обычную карту и обычно эти заработки никак не облагаются налогом.

Налоговая предупредила украинцев, ведущих предпринимательскую деятельность незаконно. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В налоговой отметили, что следят за магазинами в Instagram и Facebook, которые продают товары. Механизмы мониторинга не раскрыли, но предупредили об ответственности таких маркетплейсов.

ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе налоговые проверки, — говорится в сообщении.

Все интернет-продавцы должны создать либо ФЛП, либо как-то иначе зарегистрировать свою деятельность и платить налоги.

Как отметили в налоговой, только за сентябрь разоблачили незаконный бизнес в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Винницкой, Черниговской области и Киеве.

Читайте также:

Новости Днепра про Налоговая намекнула, что следит за заработками магазинов в Instagram и Facebook: кого накажутУкраїнська Новости Днепра про Налоговая намекнула, что следит за заработками магазинов в Instagram и Facebook: кого накажутРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Если вовремя не проверили счетчики: какой штраф ждет жителей Днепра
Новости Днепра
Сегодня 17:44
Если вовремя не проверили счетчики: какой штраф ждет жителей Днепра

В связи с полномасштабным вторжением в 2022 году в Украине…

В Днепре возле «Шара желаний» выложили свастику из самокатов
Новости Днепра
Сегодня 17:27
В Днепре возле «Шара желаний» выложили свастику из самокатов

Кому-то ночью было весело.

Ковид возвращается: нужно ли жителям Днепра делать бустерные прививки
Новости Днепра
Сегодня 16:52
Ковид возвращается: нужно ли жителям Днепра делать бустерные прививки

Мы уже все и забыли о такой опасности, как коронавирус,…

Просит у прохожих телефоны и исчезает в толпе: на Днепропетровщине орудует мошенник
Новости Днепра
Сегодня 16:02
Просит у прохожих телефоны и исчезает в толпе: на Днепропетровщине орудует мошенник

Схема старая, но действенная.

Последние новости

Если вовремя не проверили счетчики: какой штраф ждет жителей Днепра
Если вовремя не проверили счетчики: какой штраф ждет жителей Днепра

В связи с полномасштабным вторжением в 2022 году в Украине была приостановлена проверка счетчиков учета потребления воды, газа и света. Однако весной этого года Кабинет Министров принял Постановление, возобновляющее такие проверки. Тех, кто отказывается проводить проверку может ждать штраф.

Сегодня 17:44
5
просмотров
Дожди и порывистый ветер: в выходные погода неприятно удивит жителей Днепра
Дожди и порывистый ветер: в выходные погода неприятно удивит жителей Днепра

Готовьте теплые вещи и зонтики!

Сегодня 17:37
4
просмотров
В Днепре возле «Шара желаний» выложили свастику из самокатов
В Днепре возле «Шара желаний» выложили свастику из самокатов

Кому-то ночью было весело.

Сегодня 17:27
3
просмотров
Ковид возвращается: нужно ли жителям Днепра делать бустерные прививки
Ковид возвращается: нужно ли жителям Днепра делать бустерные прививки

Мы уже все и забыли о такой опасности, как коронавирус, однако коварная болезнь рядом.

Сегодня 16:52
5
просмотров
Просит у прохожих телефоны и исчезает в толпе: на Днепропетровщине орудует мошенник
Просит у прохожих телефоны и исчезает в толпе: на Днепропетровщине орудует мошенник

Схема старая, но действенная.

Сегодня 16:02
2
просмотров
В Днепре все онлайн-проездные стоят 645 гривен: в чем дело
В Днепре все онлайн-проездные стоят 645 гривен: в чем дело

В Днепре все проездные стоят 645 гривен.

Сегодня 15:16
5
просмотров
В Днепре под мостом застряла фура: движение затруднено
В Днепре под мостом застряла фура: движение затруднено

Будьте внимательны!

Сегодня 15:04
4
просмотров
В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшие
В Днепре на Космической столкнулись Ford, Volkswagen и Seat: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 14:53
4
просмотров
Как выглядит 1- комнатная квартира в Днепре за 226 тыс грн: продается с техникой и мебелью (ФОТО)
Как выглядит 1- комнатная квартира в Днепре за 226 тыс грн: продается с техникой и мебелью (ФОТО)

Однокомнатных квартир на вторичном рынке в Днепре не много – они пользуются большой популярностью, их быстро покупают. Но при большом желании купить такую квартиру все же можно и при этом не нужно тратить на нее большое количество денег. Цены на…

Сегодня 14:49
12
просмотров
Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, не хочет досрочно покидать тюрьму на Днепропетровщине
Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, не хочет досрочно покидать тюрьму на Днепропетровщине

Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, написала письменный отказ от льготы, что давала ей право на досрочное освобождение. Таким образом, она отказалась выходить из тюрьмы раньше 10-летнего срока.

Сегодня 14:25
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх