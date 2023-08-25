Накаркала: в Никополе «боевая» ворона предупреждает горожан про обстрелы (ВИДЕО)

В Никополе, страдающем от постоянных обстрелов, заметили ворону, предсказывающую обстрелы.

Иногда животные и птицы могут ощущать приближение беды и через несколько часов или дней предупреждать людей об опасности. В Никополе заметили ворону, которая «пророчит» обстрелы.

Удивительный феномен заметил блогер Виктор Артеменко.

Во время утреннего обстрела, 25 августа, горожанам удалось зафиксировать на камеру то, как местная ворона предупреждает об обстрелах. На видео поначалу cлышно громкое «кар», а через несколько мгновений раздался взрыв. Что интересно, тревога прозвучала уже после первого «прилета», так что птица не могла просто среагировать на громкий звук сирены.

Позже снова раздалось «кар» и еще несколько взрывов.

Местные убеждены, что ворона что-то чувствует или имеет столь чуткий слух, поэтому слышит залп артиллерии на том берегу Днепра и начинает каркать. Никопольцы, ставшие свидетелями этого феномена, говорят, что такое происходит не впервые, поэтому это явно не случайность.

Люди предполагают, что птица слышит снаряд в воздухе или вибрации, которые раздаются после залпа артиллерийской установки.

В комментариях шутят, что Гачи (представитель телеграм-канала, предупреждающий никопольцев об обстрелах) сидит и слушает ворону, а затем пишет в чатик +1, которое означает новый «выход» снаряда.

Видео опубликовали в телеграмм-канале «Мы из Никополя».

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