Накануне Пасхи в Днепре родилось 15 младенцев

Жизнь победит!

В Днепре в субботу, 15 апреля, на свет появилось 15 младенцев.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них 9 девочек и 6 мальчиков. Одного ребенка родила женщина-переселенка.

Поздравляем мамочек! Желаем им и их деткам здоровья и мирного неба!

Мы обязательно победим, а наши дети будут расти в независимой европейской Украине!

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