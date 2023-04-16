Накануне Пасхи в Днепре родилось 15 младенцев

В Днепре в субботу, 15 апреля, на свет появилось 15 младенцев.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Из них 9 девочек и 6 мальчиков. Одного ребенка родила женщина-переселенка.
Поздравляем мамочек! Желаем им и их деткам здоровья и мирного неба!
Мы обязательно победим, а наши дети будут расти в независимой европейской Украине!
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