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Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

Сегодня 21:15
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Сегодня, 25 апреля, россияне ударили артиллерией по Никопольскому району. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

Об этом пишет в Telegram-канале глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

«Красногригоревская территориальная община и город Никополь — внимание работает арта окупантов из Водяного», — сообщил Евтушенко.

К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной общине.

«Находитесь в безопасных местах!

Червоногригорьевская территориальная громада и город Никополь — внимание работает арта оккупантов из Водяного», — сообщил Евтушенко.

К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной громаде.

«Находитесь в безопасных местах!», — подчеркнул глава РВА.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате вражеской атаки в Никополе был поврежден многоквартирный дом и 6 легковых автомобилей.

«Спасатели сейчас работают на месте. Последствия выясняются», — заявил он.

Кроме того, Лукашук сообщил, что россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки на территории частного домовладения загорелся гараж, однако пожар уже локализовали чрезвычайники.

«Травмированы 2 человека. Женщины 1959 и 1946 г.р. Травмы не тяжелые, пострадавшие проходят амбулаторное лечение», — сообщил глава облсовета.

 

В результате вражеской атаки по городу, было уничтожено 2 хозяйственные постройки, а также повреждены 2 многоэтажных дома, 8 частных домов, 12 хозяйственных построек, газопровод и линии электропередачи.

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

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Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и районУкраїнська Новости Днепра про Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и районРусский

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