Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

Об этом пишет в Telegram-канале глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

«Красногригоревская территориальная община и город Никополь — внимание работает арта окупантов из Водяного», — сообщил Евтушенко.

К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной общине.

«Находитесь в безопасных местах! Червоногригорьевская территориальная громада и город Никополь — внимание работает арта оккупантов из Водяного», — сообщил Евтушенко.

К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной громаде.

«Находитесь в безопасных местах!», — подчеркнул глава РВА.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате вражеской атаки в Никополе был поврежден многоквартирный дом и 6 легковых автомобилей.

«Спасатели сейчас работают на месте. Последствия выясняются», — заявил он.

Кроме того, Лукашук сообщил, что россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки на территории частного домовладения загорелся гараж, однако пожар уже локализовали чрезвычайники.