Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район

Об этом пишет в Telegram-канале глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
«Красногригоревская территориальная община и город Никополь — внимание работает арта окупантов из Водяного», — сообщил Евтушенко.
К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной общине.
«Находитесь в безопасных местах!
Червоногригорьевская территориальная громада и город Никополь — внимание работает арта оккупантов из Водяного», — сообщил Евтушенко.
К тому же он предупредил, что возможен повторный обстрел по Мировской территориальной громаде.
«Находитесь в безопасных местах!», — подчеркнул глава РВА.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате вражеской атаки в Никополе был поврежден многоквартирный дом и 6 легковых автомобилей.
«Спасатели сейчас работают на месте. Последствия выясняются», — заявил он.
Кроме того, Лукашук сообщил, что россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки на территории частного домовладения загорелся гараж, однако пожар уже локализовали чрезвычайники.
«Травмированы 2 человека. Женщины 1959 и 1946 г.р. Травмы не тяжелые, пострадавшие проходят амбулаторное лечение», — сообщил глава облсовета.
В результате вражеской атаки по городу, было уничтожено 2 хозяйственные постройки, а также повреждены 2 многоэтажных дома, 8 частных домов, 12 хозяйственных построек, газопровод и линии электропередачи.
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