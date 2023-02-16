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Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин

Сегодня 22:00
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В Днепре мужчина пытался ограбить магазин на улице Степана Бандеры.

Новости Днепра про Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин

Грабитель в капюшоне и медицинской маске зашел в магазин и потребовал у продавщицы открыть кассу, угрожая женщине ножом.

Мужчину остановила охрана магазина и задержала его до приезда полиции.

Новости Днепра про Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазинУкраїнська Новости Днепра про Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазинРусский

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