Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин

Грабитель в капюшоне и медицинской маске зашел в магазин и потребовал у продавщицы открыть кассу, угрожая женщине ножом.
Мужчину остановила охрана магазина и задержала его до приезда полиции.
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В Днепре объявили подозрение иностранцу, разгромившему кафе в начале января.
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В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.
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Начиная с 12 февраля рф регулярно запускает в воздушное пространство Украины необычные воздушные шары с уголковыми отражателями. Первый такой аэростат был зафиксирован и сбит над Днепром. Через несколько дней еще 6 таких шаров сбили в столице. Журналисты dnepr.info собрали всю…
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