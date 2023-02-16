Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин

Мужчину остановила охрана магазина и задержала его до приезда полиции.

Грабитель в капюшоне и медицинской маске зашел в магазин и потребовал у продавщицы открыть кассу, угрожая женщине ножом.

В Днепре мужчина пытался ограбить магазин на улице Степана Бандеры.

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