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Над Днепропетровщиной взошла «кровавая» Луна (фото)

Сегодня 06:53
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Сегодня ночью над Днепропетровской областью видели "кровавую" Луну.

Частичное лунное затмение видели над областью в ночь на 17 сентября. Луна приобрела красновато-коричневый цвет и создала впечатление, будто в небе взошла «кровавая Луна». Такой эффект возникает из-за того, что большая часть видимого лунного диска оказалась в полутени Земли.

«Кровавую» Луну видели жители Днепра и области. Фотографии, как это было, публиковали в местных телеграмм-каналах. В частности, удивительное природное явление зафиксировали в небе над Царичанкой.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной взошла

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Лунные затмения – это природные явления, не несущие в себе никакой мистики. Однако интерес к ним не угасает. Многие все еще с интересом наблюдают за затемнениями, связывая их с разными символами и значениями.

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