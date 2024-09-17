Над Днепропетровщиной взошла «кровавая» Луна (фото)

Частичное лунное затмение видели над областью в ночь на 17 сентября. Луна приобрела красновато-коричневый цвет и создала впечатление, будто в небе взошла «кровавая Луна». Такой эффект возникает из-за того, что большая часть видимого лунного диска оказалась в полутени Земли.
«Кровавую» Луну видели жители Днепра и области. Фотографии, как это было, публиковали в местных телеграмм-каналах. В частности, удивительное природное явление зафиксировали в небе над Царичанкой.
Лунные затмения – это природные явления, не несущие в себе никакой мистики. Однако интерес к ним не угасает. Многие все еще с интересом наблюдают за затемнениями, связывая их с разными символами и значениями.
Читайте также:
Автор:
Валентину Резниченку избрали меру пресечения в виде залога 30 млн…
Диверсантов, совершавших поджог на железной дороге, будут судить.
В Днепре во вторник в одном из районов будут выключать…
В Днепре 17 сентября снова ожидается штормовой ветер.
Валентину Резниченку избрали меру пресечения в виде залога 30 млн грн.
Хорошего дня, друзья!
Диверсантов, совершавших поджог на железной дороге, будут судить.
В Днепре во вторник в одном из районов будут выключать свет.
В Днепре 17 сентября снова ожидается штормовой ветер.
Уникальные игрушки нашли жители Днепра, когда возились на огороде.
Масштабный пожар в Днепровском районе локализовали, однако огонь тушат до сих пор.
Жители Днепра сообщали о странных вибрациях, которые были ощутимы на верхних этажах.
В Днепре бурлит сильный ветер, который валит деревья.
В Днепре перекроют железнодорожный переезд.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!