Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра

Ракету армии РФ уничтожили на Днепропетровщине военные ПК «Схід», сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Во время одной из тревог Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете в направлении Днепра.
Впоследствии дали отбой. И потом руководитель ОВА сообщил, что в нашей области успешно отработала ПВО.
О типе ракеты пока ничего не известно. В Воздушном командовании «Схід», работающий на Днепропетровщине, ущерб еще не комментировали.
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В ПК «Схід» уточнили, что противовоздушной обороной сбита управляемая авиационная ракета противника предположительно Х-59/69.
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