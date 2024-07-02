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Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра

Сегодня 21:22
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Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету.
Новости Днепра про Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра

умовна ілюстрація

Ракету армии РФ уничтожили на Днепропетровщине военные ПК «Схід», сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Во время одной из тревог Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете в направлении Днепра.

Впоследствии дали отбой. И потом руководитель ОВА сообщил, что в нашей области успешно отработала ПВО.

О типе ракеты пока ничего не известно. В Воздушном командовании «Схід», работающий на Днепропетровщине, ущерб еще не комментировали.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра

Обновлено:

В ПК «Схід» уточнили, что противовоздушной обороной сбита управляемая авиационная ракета противника предположительно Х-59/69.

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