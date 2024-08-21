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Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня 07:53
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Ночью оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Защитники неба этой ночью сбили беспилотник врага.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

«Этой ночью подразделение ПВК «Восток» уничтожило над областью беспилотник», — сообщил Сергей Лысак.

Он также добавил, что вечером и ночью враг снова обстрелял Никопольшину. Попал по райцентру дронами-камикадзе. По Мировскому обществу – артиллерией.

Утром 21 августа оккупанты попали БпЛА по Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.

Сергей Лысак также добавил, что в Днепропетровской области еще с ночи раздается воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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