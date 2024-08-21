Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Защитники неба этой ночью сбили беспилотник врага.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
«Этой ночью подразделение ПВК «Восток» уничтожило над областью беспилотник», — сообщил Сергей Лысак.
Он также добавил, что вечером и ночью враг снова обстрелял Никопольшину. Попал по райцентру дронами-камикадзе. По Мировскому обществу – артиллерией.
Утром 21 августа оккупанты попали БпЛА по Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.
Сергей Лысак также добавил, что в Днепропетровской области еще с ночи раздается воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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