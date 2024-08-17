Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Наши защитники приземлили в области вражеский беспилотник. Спасибо, что оберегаемый ПВК «Восток» — говорится в сообщении председателя ОВА.
Об успешном перехвате также сообщил председатель областного совета Николай Лукашук, поблагодарив военных ПВК «Восток».
Сегодня мы писали о том, что ночью и утром агрессор атаковал Никопольщину.
Ночью силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда.
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