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Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня 14:37
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Сегодня в небе над Днепропетровщиной сбили вражеский БПЛА.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Наши защитники приземлили в области вражеский беспилотник. Спасибо, что оберегаемый ПВК «Восток» — говорится в сообщении председателя ОВА.

Об успешном перехвате также сообщил председатель областного совета Николай Лукашук, поблагодарив военных ПВК «Восток».

Сегодня мы писали о том, что ночью и утром агрессор атаковал Никопольщину.

Ночью силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда.

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