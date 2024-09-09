Над Днепропетровщиной сбили ракеты и беспилотник

Защитники неба уничтожили крылатые ракеты над Днепропетровщиной.

Вчера вечером, 8 сентября, оккупанты атаковали Днепропетровщину двумя ракетами. Защитники неба уничтожили их в небе над областью.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Он также добавил, что сегодня утром, 9 сентября, над Днепропетровской областью был сбит разведывательный беспилотник.

«Вечером бойцы ПВК «Схід» уничтожили над Днепропетровщиной 2 крылатые ракеты. Утром же приземлили разведывательный беспилотник. Благодарен каждому защитнику за защиту!”, — написал Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что вчера, 8 сентября, около 21.30 во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о взрыве в Павлограде. О том, что в городе было громко, утром 9 сентября подтвердили в ОВА.

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