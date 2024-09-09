Над Днепропетровщиной сбили ракеты и беспилотник

Вчера вечером, 8 сентября, оккупанты атаковали Днепропетровщину двумя ракетами. Защитники неба уничтожили их в небе над областью.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Он также добавил, что сегодня утром, 9 сентября, над Днепропетровской областью был сбит разведывательный беспилотник.
«Вечером бойцы ПВК «Схід» уничтожили над Днепропетровщиной 2 крылатые ракеты. Утром же приземлили разведывательный беспилотник. Благодарен каждому защитнику за защиту!”, — написал Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что вчера, 8 сентября, около 21.30 во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о взрыве в Павлограде. О том, что в городе было громко, утром 9 сентября подтвердили в ОВА.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло много пожаров в…
В ночь на 9 сентября враг атаковал Павлоград в Днепропетровской…
В Днепре на неделю могут перекрыть железнодорожный переезд по улице…
Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов, курсирующих через Днепр и…
В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло много пожаров в экосистемах и жилом секторе.
В ночь на 9 сентября враг атаковал Павлоград в Днепропетровской области.
В Днепре на неделю могут перекрыть железнодорожный переезд по улице Мукачевской.
Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов, курсирующих через Днепр и область.
Хорошего дня, друзья!
Мэр Днепра в своих соцсетях рассказал о праздновании Дня города.
Агрессор сегодня снова обстреливал Никопольские громады.
Днепровский метатель молота Михаил Кохан выиграл еще одно личное "золото".
В Кривом Роге разыскивают 16-летнего подростка Богдана Чумакова.
Сегодня ночью в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!