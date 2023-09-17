Над Днепропетровщиной сбили крылатую ракету — Лисак

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Тревожным для всей страны и Днепропетровщины, в частности, было и утро. Извещали о пусках крылатых ракет. Одна из них была уничтожена над нашим регионом, — заявил глава ОВА.
Ночью обстреливали Никопольские общины, в том числе враг выпустил 5 снарядов по Покровской сельской общине. Обошлось без раненых и погибших.
Масштаб разрушений сейчас оценивают специальные службы и полиция.
В Днепре тревогу объявляли ночью и утром с 4:27 до 6:42.
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Козенко Антон
Автор:
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