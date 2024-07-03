Над Днепропетровщиной сбили 11 воздушных целей

Об этом сообщают в официальных каналах Воздушных сил ВСУ.
Сегодня, 3 июля, утром Воздушное командование сообщило о движении враждебных БпЛА в сторону Днепропетровской области, впоследствии в городе в 08:45 раздался первый взрыв. После этого жители Днепра услышали серию взрывов.
Cилами ПВО над Днепропетровской областью были сбиты:
В результате вражеской атаки погибли три гражданских, ранены 18 человек, среди них — ребенок. Изуродован торговый центр, автомобили, а также были повреждены шесть учебных заведений.
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