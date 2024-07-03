Над Днепропетровщиной сбили 11 воздушных целей

Сегодня утром были сбиты 5 ракет и 6 БпЛА, основной целью которых была Днепропетровщина.

Об этом сообщают в официальных каналах Воздушных сил ВСУ.

Сегодня, 3 июля, утром Воздушное командование сообщило о движении враждебных БпЛА в сторону Днепропетровской области, впоследствии в городе в 08:45 раздался первый взрыв. После этого жители Днепра услышали серию взрывов.

Cилами ПВО над Днепропетровской областью были сбиты:

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

5 ударных БпЛА «Shahed-131/136»;

1 БПЛА ОТР «Орлан-10».

В результате вражеской атаки погибли три гражданских, ранены 18 человек, среди них — ребенок. Изуродован торговый центр, автомобили, а также были повреждены шесть учебных заведений.

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