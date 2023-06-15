Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Над Днепропетровщиной ночью военные сбили 7 дронов-камикадзе и крылатую ракету

Над Днепропетровщиной ночью военные сбили 7 дронов-камикадзе и крылатую ракету

Сегодня 10:12
просмотров

Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной ночью военные сбили 7 дронов-камикадзе и крылатую ракету

Ночью российские оккупанты направили на Днепропетровщину ракеты и дроны.

Военные из Воздушного командования «Схід» уничтожили над нашей областью 7 дронов-камикадзе и крылатую ракету.

Об этом сообщили на странице ВК «Схід» в ФБ.

В зоне ответственности ВК «Схід» уничтожено 10 дронов-камикадзе: 7 на Днепропетровщине, 2 в Харьковской области и 1 в Донецкой области. Также над Кривым Рогом сбита крылатая ракета, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной ночью военные сбили 7 дронов-камикадзе и крылатую ракету

Но, к сожалению, есть и попадания.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

По его словам, враг нанес ракетный удар по промышленным объектам Кривого Рога, в результате чего пострадал 38-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме того, есть повреждения производственных сооружений, газопроводов, уничтожен шиномонтаж, два десятка автобусов. Также произошло два пожара, которые спасатели уже потушили. Обломки зацепили в городе и еще один легковой автомобиль.

Читайте также:

Новости Днепра про Над Днепропетровщиной ночью военные сбили 7 дронов-камикадзе и крылатую ракетуУкраїнська Новости Днепра про Над Днепропетровщиной ночью военные сбили 7 дронов-камикадзе и крылатую ракетуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине разыскивают 74-летнего дедушку: ушел из дома и не вернулся
    Новости Днепра
    Сегодня 12:19
    На Днепропетровщине разыскивают 74-летнего дедушку: ушел из дома и не вернулся

    Нужна ваша помощь!

    Захотел покататься со своими подругами: в Днепре 20-летний парень угнал ВАЗ
    Новости Днепра
    Вчера 16:26
    Захотел покататься со своими подругами: в Днепре 20-летний парень угнал ВАЗ

    В полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что вчера оставил свой…

    От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу
    Новости Днепра
    Вчера 15:15
    От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

    Вчера рано утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами.

    В Днепре патрульные помогли бабушке, которая заблудилась, вернуться домой
    Новости Днепра
    Вчера 14:48
    В Днепре патрульные помогли бабушке, которая заблудилась, вернуться домой

    Вчера вечером на спецлинию "102" позвонили неравнодушные горожане.

    Последние новости

    В ресторане Днепра якобы нашли помидор с наклейкой в салате: в заведении говорят, что это инсценировка
    В ресторане Днепра якобы нашли помидор с наклейкой в салате: в заведении говорят, что это инсценировка

    В Confetti отреагировали на инцидент с наклейкой, найденной в салате.

    Сегодня 17:38
    просмотров
    В Днепре пьяная женщина напала на фельдшеров скорой: душила и поцарапала шею
    В Днепре пьяная женщина напала на фельдшеров скорой: душила и поцарапала шею

    Вчера, 14 июня, в Днепре в одном из парков произошла крайне неприятная ситуация.

    Сегодня 17:30
    1
    просмотров
    Дороже отбивных: сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра
    Дороже отбивных: сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра

    Осенью 2022 года сало в Днепре можно было купить по цене минимум 300 грн за кило. Сегодня ситуация на рынке изменилась.

    Сегодня 17:11
    просмотров
    В Одессе море позеленело и зацвело потенциально токсичными цианобактериями
    В Одессе море позеленело и зацвело потенциально токсичными цианобактериями

    Черное море в районе Одессы продолжает страдать от последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

    Сегодня 16:59
    1
    просмотров
    Кусочек Марса на Днепропетровщине: где можно найти инопланетные пейзажи
    Кусочек Марса на Днепропетровщине: где можно найти инопланетные пейзажи

    Днепропетровщина удивляет.

    Сегодня 15:49
    просмотров
    Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)
    Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

    Узнать о состоянии своего счета, долга, оплатить за потребленный газ и передать показания счетчика можно в личном кабинете на профильном сайте поставщика.

    Сегодня 15:03
    просмотров
    Не было дома два месяца: в Днепропетровской области исчезла 41-летняя женщина
    Не было дома два месяца: в Днепропетровской области исчезла 41-летняя женщина

    В Новомосковском районе ищут пропавшую женщину.

    Сегодня 14:52
    просмотров
    В Днепре на Донецком шоссе водитель Nissan сбила бабушку из-за конфликта со знакомым
    В Днепре на Донецком шоссе водитель Nissan сбила бабушку из-за конфликта со знакомым

    Сегодня, 15 июня, на Донецком шоссе в районе дома №135 произошла авария.

    Сегодня 14:28
    0
    просмотров
    В Днепре предлагают убрать мемориал в Севастопольском парке
    В Днепре предлагают убрать мемориал в Севастопольском парке

    В Севастопольском парке необходимо демонтировать мемориал, посвященный "русским воинам".

    Сегодня 14:10
    просмотров
    Житель Днепра отрезал нос прохожему на рынке: ему вынесли приговор
    Житель Днепра отрезал нос прохожему на рынке: ему вынесли приговор

    Мужчине, отрезавшему горожанину носа, объявили приговор.

    Сегодня 13:02
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх