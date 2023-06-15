Над Днепропетровщиной ночью военные сбили 7 дронов-камикадзе и крылатую ракету

Ночью российские оккупанты направили на Днепропетровщину ракеты и дроны.
Военные из Воздушного командования «Схід» уничтожили над нашей областью 7 дронов-камикадзе и крылатую ракету.
Об этом сообщили на странице ВК «Схід» в ФБ.
В зоне ответственности ВК «Схід» уничтожено 10 дронов-камикадзе: 7 на Днепропетровщине, 2 в Харьковской области и 1 в Донецкой области. Также над Кривым Рогом сбита крылатая ракета, – говорится в сообщении.
Но, к сожалению, есть и попадания.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
По его словам, враг нанес ракетный удар по промышленным объектам Кривого Рога, в результате чего пострадал 38-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме того, есть повреждения производственных сооружений, газопроводов, уничтожен шиномонтаж, два десятка автобусов. Также произошло два пожара, которые спасатели уже потушили. Обломки зацепили в городе и еще один легковой автомобиль.
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