Над Днепропетровщиной ночью было сбито 5 вражеских ракет, 6 разорвалось в воздухе, – ВК «Схід»

Как сообщили в воздушном командовании «Схід», ночью над Днепропетровщиной были сбиты пять вражеских ракет, шестая разорвалась в воздухе. Еще одна ракета была ликвидирована над Запорожской областью.
Держим строй, – написали военные.
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что всего россияне запустили 36 ракет (12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования «Калибр», 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемых авиационных ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета «Оникс»). Они целились по критической инфраструктуре Украины.
Силы и средства Вооруженных сил Украины уничтожили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.
Мы выстоим и обязательно победим! – добавил Валерий Залужный.
россия – страна-террорист.
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