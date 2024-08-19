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Над Днепром можно будет увидеть редкую голубую Луну: когда наблюдать

Сегодня 08:15
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В небе над Днепром взойдет голубая Луна.

Новости Днепра про Над Днепром можно будет увидеть редкую голубую Луну: когда наблюдать

Голубую Луну можно будет увидеть над Днепром в ночь с 19 на 20 августа. Это редкое астрономическое явление, когда за один календарный месяц происходит сразу два полнолуния. Так, над Землей взойдет голубое суперлуние, которое будут наблюдать во всем мире.

Об этом сообщает Live Science.

Обычно августовское полнолуние называют осетровым, но на этот раз его название «голубой» не связано с цветом, а имеет астрономическое значение.

Наблюдать голубую Луну можно в небе 19 августа сразу после заката. Ее можно будет заметить невооруженным глазом. Ведь Луна будет самой большой и яркой в ​​течение 2024 года.

В NASA утверждают, что голубая Луна случается примерно раз в два-три года. Последние такие явления произошли в октябре 2020 и августе 2021 года, а следующий ожидается в мае 2027 года.

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