Над Днепром можно будет увидеть редкую голубую Луну: когда наблюдать

Голубую Луну можно будет увидеть над Днепром в ночь с 19 на 20 августа. Это редкое астрономическое явление, когда за один календарный месяц происходит сразу два полнолуния. Так, над Землей взойдет голубое суперлуние, которое будут наблюдать во всем мире.
Об этом сообщает Live Science.
Обычно августовское полнолуние называют осетровым, но на этот раз его название «голубой» не связано с цветом, а имеет астрономическое значение.
Наблюдать голубую Луну можно в небе 19 августа сразу после заката. Ее можно будет заметить невооруженным глазом. Ведь Луна будет самой большой и яркой в течение 2024 года.
В NASA утверждают, что голубая Луна случается примерно раз в два-три года. Последние такие явления произошли в октябре 2020 и августе 2021 года, а следующий ожидается в мае 2027 года.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области в ночь на 19 августа сбили два…
На концерте в Днепре Верка Сердючка поссорилась с поклонником из-за…
В Днепропетровской области снова горели леса.
Хорошего дня, друзья!
В Днепропетровской области в ночь на 19 августа сбили два российских дрона.
На концерте в Днепре Верка Сердючка поссорилась с поклонником из-за песен на русском.
В Днепропетровской области снова горели леса.
Хорошего дня, друзья!
Никопольщина сегодня снова оказалась под вражеским обстрелом.
Графики отключения света возвращаются.
В Никопольском районе от российских обстрелов пострадал человек.
На Голубых озерах утонул мужчина.
В Никополе птенец сокола влетел в автомобиль и серьезно травмировал крыло.
В Днепре 1,5-летний малыш выпал из окна.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!