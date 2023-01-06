Начало рейса и интервал: как сегодня ходят 10 самых популярных автобусных маршрутов Днепра

Приложения, показывающие движение транспорта в Днепре, могут работать некорректно, а если добавить периодические проблемы со связью, то сложно узнать, когда тот или иной маршрут начинает движение и с каким интервалом.

Журналисты dnepr.info собрали подборку как ходят 10 самых популярных маршрутов Днепра. Для этого мы воспользовались этим чат-ботом.

Правый берег

Автобус, следующий по маршруту №101А проходит практически через всю правобережную часть Днепра, начиная свой маршрут с жилмассива Тополь-3 и заканчивая его на Вокзальной площади. Первый рейс – со спального массива идет в 6:05 утра, в обратном направлении – старт в 6:15. Последний рейс в 21:00. До 9 утра и в пиковое время с 16 до 19 часов вечера интервал составляет 15 минут, в остальное время – полчаса.

Попасть с улицы Лоцманской через всю Победу на Вокзальную площадь можно начиная с 5:50 утра. С вокзала в обратную сторону машина начинает движение в 5:55 утра. Последний автобус уходит с конечной в 21:10. Интервал движения в пиковое время до 9 утра и с 16 до 19 вечера составляет 10-15 минут, в остальное время – от 15 до 20 минут.

Автобусы 146А и 146Б следуют по кругу и эти два маршрута начинают движение с улицы Криворожской в 6:00 и 5:55 соответственно. Последние рейсы – в 21:00, интервал движения в пиковое время – 15 минут, с 9 утра и до 16 дня, а также после 19:00 и до конца работы автобусы № 146А ездят с периодичностью 30 минут. С маршрутом №146Б – другое дело. До 9 утра и когда люди массово ездят с работы он бывает на остановках с периодичностью 7-12 минут, а с 19 часов вечера и до последнего рейса интервал составляет от 10 до 20 минут.

Автобус 29 – единственный, который доставляет жителей Победы к проспекту Леси Украинки через проспект Поля. С жилмассива Победа и проспекта он начинает движение одновременно, в 5:30 утра. Последний рейс в 21:00. Периодичность с которой ездят автобусы – 20 минут.

Еще один автобус, следующий из центра на жилмассив Победа — №120. Его конечные остановки находятся на Победе -6 и улицы Королевы Елизаветты II. Движение начинается с 6:00 утра со спального района и с 6:20 – с центра. Последняя маршрутка с тупика на Победе уходит в 6:00, с улицы Королевы Елизаветты II – в 22:00. В пиковое время интервал составляет 20 минут. В остальные часы – автобус появляется на остановке раз в 30 минут.

Автобус 121 дает возможность жителям жилмассива Парус-2 попасть в центр города, на улицу Мономаха. Со спального района первый рейс – в 6 утра, с центра города – в 6:40. Заканчивает движение автобус этого маршрута в 21:00 и в 22:00 соответственно. Утром и в вечерние часы-пик интервал движения составляет 10-12 минут, в остальное время – до получаса.

Левый берег

Чтобы попасть на левый берег Днепра жители жилмассива Парус могут воспользоваться автобусом №95. Он идет на проспект Калнышевского. Интервал – 30 минут весь день. Начало движение со спального района и проспекта — в 6 утра, последний рейс с обоих сторон – в 22 часа.

Автобусом №107 можно добраться по набережной с жилмассива Тополь-3 на жилмассив Левобережный. Рейсы на правом и левом берегу начинают и заканчивают курсировать в одно и тоже время 6 утра и 21:00 вечера. Интервал движения составляет 20 минут, а после 19 часов может увеличится до 30 минут.

С жилмассива Северный попасть на площадь Успенскую можно автобусом №43. Интервал его движения весь день составляет 20 минут и только после 19:00 увеличивается до получаса. Первый рейс с улицы Семафорная – в 5:30 утра, с площади Успенской – 6:00. Последний в 20:30 и 21:30 соответственно.

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