Начальница Криворожского отдела образования закупила электроэнергию по завышенной цене

Начальница отдела образования исполкома в Кривом Роге подозревается в служебной халатности.

В Кривом Роге начальница отдела образования исполкома райсовета в Кривом Роге закупила электроэнергию, не проверив рыночную цену, чем нанесла ущерб в размере почти 3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Днепропетровской областной прокуратуры.

Следователи установили, что между отделом образования одного из районных советов Кривого Рога и товариществом был заключен договор о закупке электрической энергии.

Служебница неоднократно заключала дополнительные соглашения, в которых была искусственно завышена стоимость электроэнергии, тем самым вносила изменения в заключенный договор.

Не проверив рыночную цену на электроэнергию, она подписала и скрипела печатью акты приемки-передачи, а отдел образования безосновательно перечислил средства обществу, говорится в публикации Днепропетровской областной прокуратуры.

В результате этих действий местный бюджет понес убытки в размере почти 3 млн гривен.

По месту жительства и работы женщины был произведен обыск, в ходе которого нашли и изъяли документацию и черные записи.

Ей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности.

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