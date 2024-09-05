Начальница Криворожского отдела образования закупила электроэнергию по завышенной цене

В Кривом Роге начальница отдела образования исполкома райсовета в Кривом Роге закупила электроэнергию, не проверив рыночную цену, чем нанесла ущерб в размере почти 3 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Днепропетровской областной прокуратуры.
Следователи установили, что между отделом образования одного из районных советов Кривого Рога и товариществом был заключен договор о закупке электрической энергии.
Служебница неоднократно заключала дополнительные соглашения, в которых была искусственно завышена стоимость электроэнергии, тем самым вносила изменения в заключенный договор.
Не проверив рыночную цену на электроэнергию, она подписала и скрипела печатью акты приемки-передачи, а отдел образования безосновательно перечислил средства обществу, говорится в публикации Днепропетровской областной прокуратуры.
В результате этих действий местный бюджет понес убытки в размере почти 3 млн гривен.
По месту жительства и работы женщины был произведен обыск, в ходе которого нашли и изъяли документацию и черные записи.
Ей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности.
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