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  • Начальник логистики военной части вырубил деревьев в Криворожском районе на 300 тыс. грн

Начальник логистики военной части вырубил деревьев в Криворожском районе на 300 тыс. грн

Сегодня 14:23
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Начальник логистики одной из воинских частей в Днепропетровской области незаконно напилил деревьев на 300 тысяч гривен.

Новости Днепра про Начальник логистики военной части вырубил деревьев в Криворожском районе на 300 тыс. грн

53-летний подполковник воинской части подделал документы, позволившие вырубить деревья в Новопольской общине.

Для осуществления работ мужчина подыскал ФЛП, который выполнил работы якобы на благотворительных началах для ВСУ. Таким образом, подполковник обогатился на 300 тысяч гривен.

Ущерб, нанесенный государству, за незаконную вырубку составляет 300 000 грн. Теперь начальника логистики будут судить по шести статьям. Ему грозит штраф или лишение свободы до семи лет.

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Новости Днепра про Начальник логистики военной части вырубил деревьев в Криворожском районе на 300 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про Начальник логистики военной части вырубил деревьев в Криворожском районе на 300 тыс. грнРусский

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