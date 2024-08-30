Начальник логистики военной части вырубил деревьев в Криворожском районе на 300 тыс. грн

53-летний подполковник воинской части подделал документы, позволившие вырубить деревья в Новопольской общине.
Для осуществления работ мужчина подыскал ФЛП, который выполнил работы якобы на благотворительных началах для ВСУ. Таким образом, подполковник обогатился на 300 тысяч гривен.
Ущерб, нанесенный государству, за незаконную вырубку составляет 300 000 грн. Теперь начальника логистики будут судить по шести статьям. Ему грозит штраф или лишение свободы до семи лет.
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