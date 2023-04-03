Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироваться

В УЦОКО рассказали об этапах регистрации на НМТ

3 апреля начинается регистрация на НМТ-2023. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Регистрация продлится до 3 мая. В этом году школьники снова будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) вместо привычного ВНО. По результатам этого экзамена абитуриенты будут поступать в университеты.

Напомним, ранее мы публиковали календарь основных событий НМТ-2023.

Этапы регистрации

Создание персонального кабинета на сайте УЦОКО. Внесение личных данных и информации по участию в НМТ. Загрузка в электронной форме (сканкопии или фотокопии) регистрационных документов. Подтверждение желания принять участие в НМТ и электронную отправку внесенной информации и копий документов на обработку в региональный центр. Обработка региональным центром информации и копий документов поступающего. Предоставление участнику НМТ возможности сформировать сертификат в персональном кабинете.

Копии каких документов необходимы для регистрации:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для 11-классников), или свидетельство о полном общем среднем образовании (если выпустились ранее);

карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.

Дополнительно: документы (справка или медицинское заключение), подтверждающие, что абитуриент не может принять участие в основной сессии.

Напомним, тестирование будет проходить в две сессии. Основная продлится с 5 по 23 июня, дополнительная – с 11 по 24 июля. В этом году выпускники сдают НМТ по двум основным предметам — украинскому языку и математике, и одному дополнительному, который выберет выпускник.

Раньше мы рассказывали, как получить айди-карту, которая необходима для регистрации на НМТ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: