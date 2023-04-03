Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироваться

Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироваться

Сегодня 11:37
просмотров

В УЦОКО рассказали об этапах регистрации на НМТ

Новости Днепра про Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироваться

3 апреля начинается регистрация на НМТ-2023. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Регистрация продлится до 3 мая. В этом году школьники снова будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) вместо привычного ВНО. По результатам этого экзамена абитуриенты будут поступать в университеты.

Напомним, ранее мы публиковали календарь основных событий НМТ-2023.

Этапы регистрации

  1. Создание персонального кабинета на сайте УЦОКО.
  2. Внесение личных данных и информации по участию в НМТ.
  3. Загрузка в электронной форме (сканкопии или фотокопии) регистрационных документов.
  4. Подтверждение желания принять участие в НМТ и электронную отправку внесенной информации и копий документов на обработку в региональный центр.
  5. Обработка региональным центром информации и копий документов поступающего.
  6. Предоставление участнику НМТ возможности сформировать сертификат в персональном кабинете.

Новости Днепра про Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироваться

Копии каких документов необходимы для регистрации:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для 11-классников), или свидетельство о полном общем среднем образовании (если выпустились ранее);
  • карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.
  • Дополнительно: документы (справка или медицинское заключение), подтверждающие, что абитуриент не может принять участие в основной сессии.

Напомним, тестирование будет проходить в две сессии. Основная продлится с 5 по 23 июня, дополнительная – с 11 по 24 июля. В этом году выпускники сдают НМТ по двум основным предметам — украинскому языку и математике, и одному дополнительному, который выберет выпускник.

Раньше мы рассказывали, как получить айди-карту, которая необходима для регистрации на НМТ.

Читайте также:

Новости Днепра про Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироватьсяУкраїнська Новости Днепра про Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироватьсяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОН
    Новости Днепра
    31.03.2023 12:54
    Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОН

    Несмотря на то, что на календаре только конец марта, для…

    Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты
    Новости Днепра
    30.03.2023 17:38
    Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты

    Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет.…

    Календарь абитуриента 2023: даты регистрации, основных и дополнительных сессий НМТ
    Новости Днепра
    23.03.2023 15:55
    Календарь абитуриента 2023: даты регистрации, основных и дополнительных сессий НМТ

    Появилось расписание главных событий, связанных с НМТ для выпускников.

    Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языку
    Новости Днепра
    22.03.2023 18:45
    Днепряне могут попробовать свои силы: обнародовали пробный тест по английскому языку

    21 марта, обнародовали пробный тест НМТ по английскому языку. Участникам…

    Последние новости

    Гибель русского военкора Татарского: в РФ задержали убийцу и обвиняют спецслужбы Украины
    Гибель русского военкора Татарского: в РФ задержали убийцу и обвиняют спецслужбы Украины

    В России задержали вероятного убийцу российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского.

    Сегодня 12:38
    просмотров
    Братья Борисенко из Днепра, звёзды 2000-х: что с ними сейчас
    Братья Борисенко из Днепра, звёзды 2000-х: что с ними сейчас

    В 2009 году в Украине появился дуэт мега-популярных исполнителей из Днепра – братьев Борисенко. Их узнавали на улицах, а сами они ездили в концертные туры и снимали клипы. Но со временем популярность исполнителей стала значительно меньше. Журналисты dnepr.info узнали, чем…

    Сегодня 12:26
    просмотров
    В Днепре ночью стреляли в таксиста
    В Днепре ночью стреляли в таксиста

    В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.

    Сегодня 12:12
    1
    просмотров
    Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве
    Перебиты обе задние кавычки: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили на строительстве

    В Днепре спасают маленького котика, которого избили и бросили на стройке.

    Сегодня 10:14
    0
    просмотров
    В Кривом Роге в одном из домов произошел взрыв: что известно
    В Кривом Роге в одном из домов произошел взрыв: что известно

    Сегодня, 3 апреля, в Кривом Роге в доме по улице Героев полка "Азов" (Черняховского), 29 раздался взрыв.

    Сегодня 10:05
    2
    просмотров
    Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб
    Россияне наступают на четырех направлениях, ВСУ отразили более 70 атак, — Генштаб

    Россия концентрирует войска для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 70 атак противника.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье
    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье

    Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории до 90 килограмм. В матче за бронзу украинец одолел словацкого оппонента Петера Жилку.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре «заминировали» все торговые центры
    В Днепре «заминировали» все торговые центры

    Вчера, 2 апреля, на почту СБУ поступило 1 сообщение о минировании всех торговых центров в Днепре.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Житель Кривого Рога обкрадывал людей с помощью банкомата: подробности
    Житель Кривого Рога обкрадывал людей с помощью банкомата: подробности

    В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей мошеннической схеме банкоматы.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как в понедельник работает общественный транспорт в Днепре
    Как в понедельник работает общественный транспорт в Днепре

    В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли автобусы и электротранспорт, который будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх