Началась регистрация на НМТ-2023: сколько будет продолжаться и как зарегистрироваться

3 апреля начинается регистрация на НМТ-2023. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.
Регистрация продлится до 3 мая. В этом году школьники снова будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) вместо привычного ВНО. По результатам этого экзамена абитуриенты будут поступать в университеты.
Напомним, ранее мы публиковали календарь основных событий НМТ-2023.
Этапы регистрации
Копии каких документов необходимы для регистрации:
Напомним, тестирование будет проходить в две сессии. Основная продлится с 5 по 23 июня, дополнительная – с 11 по 24 июля. В этом году выпускники сдают НМТ по двум основным предметам — украинскому языку и математике, и одному дополнительному, который выберет выпускник.
Раньше мы рассказывали, как получить айди-карту, которая необходима для регистрации на НМТ.
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