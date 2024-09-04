Набирайте ванны: жители двух районов Днепра будут без воды

В Днепре на день отключат воду.

В КП «Днепропроводоканал» предупредили об отключении воды для жителей двух районов.

С целью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 5 сентября с 8:00 до 00:00 будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей по следующим адресам:

Центральный район, улицы:

Новосільна;

Юхима Михайлова;

Міського лісу;

Над’ярна;

Бериславська;

Леоніда Стромцова;

Лікаря Ребініна;

Нікопольська;

Ужгородська;

Закарпатська;

Улянівська;

Барвінківська;

Ігоря Сікорського;

Сергія Подолинського;

Михайла Драгоманова;

Українська;

Симона Петлюри;

Яна Ходоровського;

Вознесенська;

Василя Вишиваного;

Петра Дужого;

Первозванівська;

Костомарівська;

Святослава Хороброго;

Кулішівська;

Херсонська;

Воскресенська;

Менахем-Мендл Шнеєрсона;

проспект Пилипа Орлика;

проспект Богдана Хмельницького;

проспект Олександра Поля;

проспект Лесі Українки,1, 3, 5;

провулок Ушинського;

провулок Самаркандський;

провулок Кременчуцький;

провулок Іжорський.

Шевченковский район, улицы:

вулиця Андрія Фабра;

Короленко;

Троїцька;

Михайла Грушевського;

Січових Стрільців;

Олександра Кониського;

Виконкомівська;

вулиця Південна та прилеглі до них;

проспект Науки, будинки 74-128;

бульвар Зоряний;

А также:

селище Мирне;

селище Новоолександрівка;

Царське село;

ж/м Кротова;

ж/м Корея.

Также может наблюдаться понижение давления на нагорной части Соборного района. Руководство предприятия извиняется за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ КП «Днепропроводоканал», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: