Набирайте ванны: жители двух районов Днепра будут без воды

В КП «Днепропроводоканал» предупредили об отключении воды для жителей двух районов.
С целью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 5 сентября с 8:00 до 00:00 будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей по следующим адресам:
Центральный район, улицы:
Шевченковский район, улицы:
А также:
Также может наблюдаться понижение давления на нагорной части Соборного района.
Руководство предприятия извиняется за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ КП «Днепропроводоканал», — говорится в сообщении.
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