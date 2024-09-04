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Набирайте ванны: жители двух районов Днепра будут без воды

Сегодня 12:40
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В Днепре на день отключат воду.

Новости Днепра про Набирайте ванны: жители двух районов Днепра будут без воды

В КП «Днепропроводоканал» предупредили об отключении воды для жителей двух районов.

С целью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 5 сентября с 8:00 до 00:00 будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей по следующим адресам:

Центральный район, улицы:

  • Новосільна;
  • Юхима Михайлова;
  • Міського лісу;
  • Над’ярна;
  • Бериславська;
  • Леоніда Стромцова;
  • Лікаря Ребініна;
  • Нікопольська;
  • Ужгородська;
  • Закарпатська;
  • Улянівська;
  • Барвінківська;
  • Ігоря Сікорського;
  • Сергія Подолинського;
  • Михайла Драгоманова;
  • Українська;
  • Симона Петлюри;
  • Яна Ходоровського;
  • Вознесенська;
  • Василя Вишиваного;
  • Петра Дужого;
  • Первозванівська;
  • Костомарівська;
  • Святослава Хороброго;
  • Кулішівська;
  • Херсонська;
  • Воскресенська;
  • Менахем-Мендл Шнеєрсона;
  • проспект Пилипа Орлика;
  • проспект Богдана Хмельницького;
  • проспект Олександра Поля;
  • проспект Лесі Українки,1, 3, 5;
  • провулок Ушинського;
  • провулок Самаркандський;
  • провулок Кременчуцький;
  • провулок Іжорський.

Шевченковский район, улицы:

  • вулиця Андрія Фабра;
  • Короленко;
  • Троїцька;
  • Михайла Грушевського;
  • Січових Стрільців;
  • Олександра Кониського;
  • Виконкомівська;
  • вулиця Південна та прилеглі до них;
  • проспект Науки, будинки 74-128;
  • бульвар Зоряний;

А также:

  • селище Мирне;
  • селище Новоолександрівка;
  • Царське село;
  • ж/м Кротова;
  • ж/м Корея.

Также может наблюдаться понижение давления на нагорной части Соборного района.

Руководство предприятия извиняется за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ КП «Днепропроводоканал», — говорится в сообщении.

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