НАБУ арестовало имущество Игоря Коломойского: что нашли у экс-бенефициара Приватбанка

Правда, арест был наложен на 48 часов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
По информации детективов НАБУ, это обусловлено необходимостью обеспечить, вероятную конфискацию имущества подозреваемого по делу о присвоении средств ПриватБанка.
7 сентября Коломойский получил еще одно подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Его также обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога.
САП, по требованию директора НАБУ, сроком на 48 часов наложила арест на:
Правоохранители направили ходатайство о наложении ареста на соответствующее имущество в Высший антикоррупционный суд.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Игорь Коломойский получил новое подозрение от НАБУ в завладении 9,2 млрд. грн. «ПриватБанка».
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