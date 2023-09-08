НАБУ арестовало имущество Игоря Коломойского: что нашли у экс-бенефициара Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после объявления подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому арестовали его активы.

Правда, арест был наложен на 48 часов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По информации детективов НАБУ, это обусловлено необходимостью обеспечить, вероятную конфискацию имущества подозреваемого по делу о присвоении средств ПриватБанка.

7 сентября Коломойский получил еще одно подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Его также обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога.

САП, по требованию директора НАБУ, сроком на 48 часов наложила арест на:

доли в уставном капитале обществ, которыми Коломойский владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, более чем на 3 млрд грн;

почти 1 тысячу объектов недвижимости;

более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

Правоохранители направили ходатайство о наложении ареста на соответствующее имущество в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Игорь Коломойский получил новое подозрение от НАБУ в завладении 9,2 млрд. грн. «ПриватБанка».

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