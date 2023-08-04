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  • На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированные

На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированные

Сегодня 12:27
просмотров

В Закарпатье во время прогулки погибла туристка.

Новости Днепра про На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированные

Об этом сообщили в ГСЧС.

Во время прогулки на пешеходном мосту в поселке Квасы в Закарпатье одна женщина погибла, а еще две получили ранения.

Как рассказали в ГСЧС, к ним поступило сообщение о трех женщинах, которые упали с навесного моста в реку. Один из пролетов переправы обрушился вместе с туристками, приехавшими на отдых из Киевской области.

Высота падения – 20 метров. К сожалению, 54-летнюю пострадавшую спасти не удалось — она скончалась в автомобиле «скорой». Еще двух женщин госпитализировали.

Новости Днепра про На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированные

Новости Днепра про На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированные

Заметим, что похожая трагедия в Закарпатской области произошла 24 июля. Тогда обрушились три секции транспортного моста между поселками Тересва и Бедевля. Из-за этого пострадали пять человек, среди которых двое детей.

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Новости Днепра про На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированныеУкраїнська Новости Днепра про На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированныеРусский

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