На Закарпатье снова обрушился навесной мост над рекой: есть погибшие и травмированные

Об этом сообщили в ГСЧС.
Во время прогулки на пешеходном мосту в поселке Квасы в Закарпатье одна женщина погибла, а еще две получили ранения.
Как рассказали в ГСЧС, к ним поступило сообщение о трех женщинах, которые упали с навесного моста в реку. Один из пролетов переправы обрушился вместе с туристками, приехавшими на отдых из Киевской области.
Высота падения – 20 метров. К сожалению, 54-летнюю пострадавшую спасти не удалось — она скончалась в автомобиле «скорой». Еще двух женщин госпитализировали.
Заметим, что похожая трагедия в Закарпатской области произошла 24 июля. Тогда обрушились три секции транспортного моста между поселками Тересва и Бедевля. Из-за этого пострадали пять человек, среди которых двое детей.
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