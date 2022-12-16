На Востоке Украины погиб Защитник из Днепропетровской области

“От имени Павлоградской общины городской глава Анатолий Вершина, Павлоградский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты. Земной поклон воину-защитнику. Вечная память и слава Герою”, — сообщает горсовет Павлограда.
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