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На Востоке Украины погиб Защитник из Днепропетровской области

Сегодня 06:45
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Во время боевых действий в Донецкой области не стало Высторопа Богдана Сергеевича. Он погиб 10 декабря. Ему было 27 лет.

Новости Днепра про На Востоке Украины погиб Защитник из Днепропетровской области

“От имени Павлоградской общины городской глава Анатолий Вершина, Павлоградский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты. Земной поклон воину-защитнику. Вечная память и слава Герою”, — сообщает горсовет Павлограда.

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