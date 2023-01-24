На вокзале в Каменском появились буржуйки

Пока обстоятельства каждый день постоянно вносят свои коррективы в обычное движение жизни. Довольно часто приходится обращаться к давно забытым принадлежностям, которые казалось бы далеки от современной цивилизации, как, например, керосиновые лампы или печки-буржуйки.

Последние появились на вокзале в Каменском. Здесь на первом этаже рядом с кассами пригородного сообщения оборудовали зал ожидания и установили буржуйки как альтернативное средство отопления.

Известно, что на них и готовить можно. Ну до этого пока не дошло.

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