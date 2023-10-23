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На вокзале в Днепре мужчина вербовал людей и держал их в трудовом рабстве

Сегодня 12:17
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Завербованных людей правонарушитель селил в бараках на ферме.

Новости Днепра про На вокзале в Днепре мужчина вербовал людей и держал их в трудовом рабстве

По данным ГУ НП в Днепропетровской области, 51-летний мужчина на вокзале в Днепре подыскивал социально-незащищенных людей, находившихся в тяжелом материальном положении. Затем он заставлял их выполнять тяжелую работу и не платил за это.

Всего от действий правонарушителя пострадали 10 человек. Их мужчина селил в бараках на ферме в Днепровском районе.

Условия проживания были ужасными:

Новости Днепра про На вокзале в Днепре мужчина вербовал людей и держал их в трудовом рабстве

Новости Днепра про На вокзале в Днепре мужчина вербовал людей и держал их в трудовом рабстве

В ходе следственных действий полицейские провели 8 санкционированных обысков и изъяли сигареты, спирт, мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и черновые записи.

Новости Днепра про На вокзале в Днепре мужчина вербовал людей и держал их в трудовом рабстве

Злоумышленника разоблачили. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении.

Продолжается следствие.


Напомним, ранее мы писали, что в Днепре руководитель отдела Госпотребслужбы требовал взятку у агрария-переселенца.

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