На вокзале Днепра задержали вооруженного мужчину

На вокзале в Днепре задержан мужчина, который перевозил оружие.

Это произошло 19 октября в 19.00 на железнодорожном вокзале в Днепре. При осмотре личных вещей у 28-летнего мужчины нашли три гранаты и автомат Калашникова с патронами к нему.

Сообщается, что на место инцидент вызвали правоохранителей, которые будут разбираться о том, откуда у мужчины оружие.

Как сообщили Dnepr.info в полиции, по данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что на вокзале в Днепре заработал пункт несокрушимости, где есть Starlink и резервное электропитание. Также ранее там начали патрулирование маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: