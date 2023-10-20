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На вокзале Днепра задержали вооруженного мужчину

Сегодня 11:44
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На вокзале в Днепре задержан мужчина, который перевозил оружие.

Новости Днепра про На вокзале Днепра задержали вооруженного мужчину

Это произошло 19 октября в 19.00 на железнодорожном вокзале в Днепре. При осмотре личных вещей у 28-летнего мужчины нашли три гранаты и автомат Калашникова с патронами к нему.

Сообщается, что на место инцидент вызвали правоохранителей, которые будут разбираться о том, откуда у мужчины оружие.

Как сообщили Dnepr.info в полиции, по данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что на вокзале в Днепре заработал пункт несокрушимости, где есть Starlink и резервное электропитание. Также ранее там начали патрулирование маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито.

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