На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

На вокзалах и в поездах "Укрзалізниці" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

Это работники ведомственной военизированной охраны, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Отмечается, что в отличие от своих коллег-охранников, работающих в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают не публично.

Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров, – отметили в пресс-службе.

Первые маршалы «Укрзалізниці» начали свою работу еще в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

Напомним, ранее мы писали, что “Укрзалізниця” ввела сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.

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