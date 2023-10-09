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  • На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

Сегодня 17:44
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На вокзалах и в поездах "Укрзалізниці" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

Новости Днепра про На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

Это работники ведомственной военизированной охраны, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Отмечается, что в отличие от своих коллег-охранников, работающих в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают не публично.

Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров, – отметили в пресс-службе.

Первые маршалы «Укрзалізниці» начали свою работу еще в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

Новости Днепра про На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

Напомним, ранее мы писали, что “Укрзалізниця” ввела сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.

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