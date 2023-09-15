На войне за Украину погибла 40-летняя Ирина Пономаренко из Днепропетровской области

10 сентября 2023 года в районе населенного пункта Рождественка Запорожской области, защищая Независимость и свободу Украины, погибла Ирина Пономаренко – солдат, повар столовой взвода материального обеспечения батальона логистики. Ей было 40 лет.
Об этом сообщает Широковская поселковая территориальная громада.
Прощание с Героиней состоится сегодня, 15 сентября, в Свято-Покровском храме в пгт Широкое.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины! Светлая память!
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