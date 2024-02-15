Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога

Сегодня 21:23
просмотров

Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.

Новости Днепра про На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога

Печальное известие сообщили пресс-службе предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог»

Алексей Шевелев погиб 7 января во время выполнения боевого задания неподалеку от Водяного Донецкой области. Алексей был мобилизован в марте 2022 года. До этого, в мирное время, он работал металлургом, а точнее электромонтером в отделении непрерывной разливки стали конвертерного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог».

После мобилизации отбывал службу старшим стрелком-оператором механизированного отделения. Однако недавно жизнь Алексея оборвалась вблизи Водяного в Донецкой области.

Работники отделения непрерывной разливки стали вспоминают об Алексее, как о добром, положительном человеке с прекрасным чувством юмора.

У него был веселый нрав. Всегда улыбающийся, Алексей зажигал своей энергией коллег. И работал упорно. Добросовестно выполнял производственные задания, ремонтировал электрооборудование профессионально. Всегда готов был прийти на помощь, поделиться опытом. Мы его очень уважали. Не можем поверить в то, что Алексея больше нет. Страшная потеря для всех, – рассказывает мастер по ремонту электрооборудования Андрей Николаев.

Искренне сочувствуем родным, друзьям, коллегам погибшего воина.

Читайте также:

Новости Днепра про На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого РогаУкраїнська Новости Днепра про На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого РогаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света
Новости Днепра
Сегодня 20:44
В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света

В Днепре в пятницу будут выключать свет.

Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете
Новости Днепра
Сегодня 20:06
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Житель Днепра за день совершил две кражи.

В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру
Новости Днепра
Сегодня 18:37
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот
Новости Днепра
Сегодня 18:11
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Мужчину госпитализировали в больницу.

Последние новости

В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света
В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света

В Днепре в пятницу будут выключать свет.

Сегодня 20:44
2
просмотров
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Житель Днепра за день совершил две кражи.

Сегодня 20:06
3
просмотров
Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно
Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.

Сегодня 19:29
4
просмотров
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

Сегодня 18:37
6
просмотров
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Мужчину госпитализировали в больницу.

Сегодня 18:11
6
просмотров
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.

Сегодня 18:04
2
просмотров
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.

Сегодня 17:26
2
просмотров
В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль
В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль

На Академика Белелюбского гасили горящий автомобиль.

Сегодня 17:22
3
просмотров
В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки
В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через разбитое ракетным ударом окно.

Сегодня 16:40
2
просмотров
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 16:22
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх