На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога

Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.

Печальное известие сообщили пресс-службе предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог»

Алексей Шевелев погиб 7 января во время выполнения боевого задания неподалеку от Водяного Донецкой области. Алексей был мобилизован в марте 2022 года. До этого, в мирное время, он работал металлургом, а точнее электромонтером в отделении непрерывной разливки стали конвертерного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог».

После мобилизации отбывал службу старшим стрелком-оператором механизированного отделения. Однако недавно жизнь Алексея оборвалась вблизи Водяного в Донецкой области.

Работники отделения непрерывной разливки стали вспоминают об Алексее, как о добром, положительном человеке с прекрасным чувством юмора.

У него был веселый нрав. Всегда улыбающийся, Алексей зажигал своей энергией коллег. И работал упорно. Добросовестно выполнял производственные задания, ремонтировал электрооборудование профессионально. Всегда готов был прийти на помощь, поделиться опытом. Мы его очень уважали. Не можем поверить в то, что Алексея больше нет. Страшная потеря для всех, – рассказывает мастер по ремонту электрооборудования Андрей Николаев.

Искренне сочувствуем родным, друзьям, коллегам погибшего воина.

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