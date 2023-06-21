На войне с рашистами погиб Александр Гулько из Днепропетровщины

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Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском…
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В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во…
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Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.
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В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время купания в реке Днепр у улицы Набережная Заводского района города Каменское, девушка нырнула в воду и скрылась из виду.
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на вторник, 20 июня, погиб 21 человек.
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Протягом 20 червня рф чотири рази обстрілювала Дніпропетровщину. Постраждав Нікопольський район.
Сегодня, 20 июня, в Днепре на перекрестке улиц Павлова и Набережной Заводской автомобиль ВАЗ-2108 влетел в Chery QQ.
Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные атаковали 1 средство противовоздушной обороны и 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника.
По состоянию на 18.00 обслуживающая компания уже завершила работы на внутридомовых сетях, возобновлено водоснабжение на просп. Гагарина, 100, 102, 104. Также выполнены аварийные работы по ул. Короленко, 27.
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