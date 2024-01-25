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На войне погиб известный футболист и экс-игрок «Кривбасса»

Сегодня 16:20
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На войне погиб футболист из Кривого Рога.

Новости Днепра про На войне погиб известный футболист и экс-игрок

Печальное известие сообщили на Facebook-странице футбольного клуба «Кривбасс».

Сергей Рожок погиб 24 января. Экс-футболисту «Кривбасса» навечно будет 38 лет.

Сергей провел в Кривом Роге сезон 2010/11, сообщили в «Кривбассе». За это время сыграл 21 матч и был одним из основных футболистов в команде Юрия Максимова.

После полномасштабного вторжения россиян в Украину вступил в ряды ВСУ. Полег 24 января 2024 защищая нашу Родину.

ФК «Кривбасс» соболезнует семье и близким Сергея Рожко. Вечная память и слава Герою, — говорится в сообщении.

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