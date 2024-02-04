На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан Маковецкий

У воина осталась жена.
Мужчина был мобилизован в ряды ВСУ в январе 2023 года. Об этом сообщил начальник Каменской военной администрации Олег Гапич.
Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Украину и каждого из нас! Прощание с погибшим воином состоится 03 февраля в 10:00 в с. Новоселовка Криничанского территориального общества Каменского района, — говорится в публикации начальника военной администрации.
Героя похоронят на Новоселовском сельском кладбище.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего.
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В Днепре вандалы снова наносят ущерб имуществу в городе.
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