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На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан Маковецкий

Сегодня 12:02
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На Донецком направлении в районе н.п. Очеретино Покровского района погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Руслан Маковецкий.

Новости Днепра про На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан Маковецкий

У воина осталась жена.

Мужчина был мобилизован в ряды ВСУ в январе 2023 года. Об этом сообщил начальник Каменской военной администрации Олег Гапич.

Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Украину и каждого из нас! Прощание с погибшим воином состоится 03 февраля в 10:00 в с. Новоселовка Криничанского территориального общества Каменского района, — говорится в публикации начальника военной администрации.

Героя похоронят на Новоселовском сельском кладбище.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего.

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Новости Днепра про На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан МаковецкийУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан МаковецкийРусский

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