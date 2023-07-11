На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание

О печальном известии сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.

3 июля во время боев погиб 34-летний Денис Борейко. Как сообщили коллеги, спортсмен присоединился к силам обороны еще в марте 2022 года, а с первых дней активно помогал ТРО Днепра.

В мирное время Денис занимался фехтованием. Он стал мастером спорта международного класса, чемпионом Украины. Неоднократно принимал участие в спортивных соревнованиях среди юниоров в Европе и завоевывал призовые места.

Денис – один из основателей днепровского фехтовального клуба Liberte.

«Федерация фехтования Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Борейко, который погиб защищая Родину», — говорится в сообщении.

Похоронят Героя 13 июля на Краснопольском кладбище Днепра. Желающие узнать, когда именно и где пройдет прощание с Денисом, могут уточнить детали ЗДЕСЬ.