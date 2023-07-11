На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание

О печальном известии сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.
3 июля во время боев погиб 34-летний Денис Борейко. Как сообщили коллеги, спортсмен присоединился к силам обороны еще в марте 2022 года, а с первых дней активно помогал ТРО Днепра.
В мирное время Денис занимался фехтованием. Он стал мастером спорта международного класса, чемпионом Украины. Неоднократно принимал участие в спортивных соревнованиях среди юниоров в Европе и завоевывал призовые места.
Денис – один из основателей днепровского фехтовального клуба Liberte.
«Федерация фехтования Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Борейко, который погиб защищая Родину», — говорится в сообщении.
Похоронят Героя 13 июля на Краснопольском кладбище Днепра. Желающие узнать, когда именно и где пройдет прощание с Денисом, могут уточнить детали ЗДЕСЬ.
Автор:
Днепряне нашли у себя дома змею.
У днепровского Атланта появятся друзья.
Жители Украины и в том числе Днепра стали больше ездить…
Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.
Днепряне нашли у себя дома змею.
Субсидия насчитывается жителям Днепра и Украины, если оплата коммунальных платежей превышает 15% от дохода домохозяйства. А вот какая сумма помощи – вопрос индивидуальный и насчитывается каждому обратившемуся отдельно. Процент платежа определяется размером среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на человека.
У днепровского Атланта появятся друзья.
Жители Украины и в том числе Днепра стали больше ездить в другие страны не с целью эвакуации, а по работе, для посещения родных или на отдых. И если в первых двух вариантах маршрут ясен, то для того, чтобы сэкономить и…
Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.
В Кривом Роге горожане пожаловались правоохранителям на мужчину, разгуливавшего по улице с пистолетом.
Уже больше 500 дней, как россияне начали полномасштабное вторжение в Украину.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий ввозить автомобили без пошлины.
Годовалого ребенка ненароком оставили в закрытом авто.
Уже с сегодняшнего дня действует запрет на электронные сигареты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!