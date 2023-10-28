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  • На войне погиб командир гранатометного взвода Николай Бобрышов из Днепропетровской области

На войне погиб командир гранатометного взвода Николай Бобрышов из Днепропетровской области

Сегодня 08:45
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На Бахмутском направлении погиб житель Первомайска 26-летний Бобрышов Николай Анатольевич.

Новости Днепра про На войне погиб командир гранатометного взвода Николай Бобрышов из Днепропетровской области

Об этом сообщает Первомайский городской совет.

В 2019 году мужчина присоединился к рядам ВСУ, службу проходил в составе 1-го штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Бобрышев Николай нес службу командиром отделения гранатометного взвода, защищал Родину в составе 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Был отмечен многочисленными военными наградами, — говорится в сообщении горсовета.

У Героя остались родители, брат, сестра, жена и двухлетняя дочь.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям павшего Героя.

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Новости Днепра про На войне погиб командир гранатометного взвода Николай Бобрышов из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб командир гранатометного взвода Николай Бобрышов из Днепропетровской областиРусский

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