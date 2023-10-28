На войне погиб командир гранатометного взвода Николай Бобрышов из Днепропетровской области

У Героя остались родители, брат, сестра, жена и двухлетняя дочь.

Бобрышев Николай нес службу командиром отделения гранатометного взвода, защищал Родину в составе 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Был отмечен многочисленными военными наградами, — говорится в сообщении горсовета.

В 2019 году мужчина присоединился к рядам ВСУ, службу проходил в составе 1-го штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Об этом сообщает Первомайский городской совет.

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