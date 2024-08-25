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На войне погиб Герой из Кривого Рога Анатолий Никиша

Сегодня 11:26
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На Бахмутском направлении погиб Герой из Днепропетровской области.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Кривого Рога Анатолий Никиша

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог».

Человек погиб возле населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

До начала полномасштабной российской агрессии Анатолий работал ковшевым в конвертерном цехе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Он был настоящим мужчиной. Он всегда был справедливым. Всегда отстаивал интересы коллег. Часто исполнял обязанности бригадира. Для многих молодых ковшовых стал наставником, обучал их этой нелегкой профессии. Анатолий был среди лучших, был примером как в работе, так и в организации безопасного труда, — рассказывает сменный мастер конвертерного цеха Валерий Кузнецов.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Защитника Украины.

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