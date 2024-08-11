На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Мирченко

Трагическую новость сообщили в Жовтоводском городском совете.
Муж окончил местную школу №9. Работал в военизированной охране, сфере ритуальных услуг, на элеваторе.
На защиту Родины стал 11 марта 2024 года. Погиб 17 июля при выполнении боевого задания вблизи н.п. Времен Яр на Донетчине. При жизни Сергей был добрым, верующим человеком, хорошим товарищем и побратимом, любящим братом, — говорится в сообщении горсовета.
Дома у воина остались сестра Людмила и брат Юрий.
Прощание с Героем состоится 10 августа в 09:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям павшего Защитника.
Читайте также:
Автор:
В Лондоне установили скульптуру, созданную архитектором из Днепра.
В Днепре ночью подожгли автомобиль.
На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.
Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.
В Лондоне установили скульптуру, созданную архитектором из Днепра.
В Днепре ночью подожгли автомобиль.
На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.
Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре волонтеры ищут новых хозяев для собак Анджелы.
Сегодня Никопольщина снова была под вражеским обстрелом.
У Днепрянина есть неплохие шансы на медали ОИ.
В Днепропетровской области сегодня горел автомобиль "ВАЗ 2107".
Полиция Синельниковского района задержала подозреваемого мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!