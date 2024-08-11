Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Мирченко

Сегодня 12:19
просмотров

На войне погиб желтоводец Сергей Мирченко.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Мирченко

Трагическую новость сообщили в Жовтоводском городском совете.

Муж окончил местную школу №9. Работал в военизированной охране, сфере ритуальных услуг, на элеваторе.

На защиту Родины стал 11 марта 2024 года. Погиб 17 июля при выполнении боевого задания вблизи н.п. Времен Яр на Донетчине. При жизни Сергей был добрым, верующим человеком, хорошим товарищем и побратимом, любящим братом, — говорится в сообщении горсовета.

Дома у воина остались сестра Людмила и брат Юрий.

Прощание с Героем состоится 10 августа в 09:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям павшего Защитника.

Читайте также:

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей МирченкоУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей МирченкоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Лондоне установили скульптуру, которую создал днепрянин Егор Зигура
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    В Лондоне установили скульптуру, которую создал днепрянин Егор Зигура

    В Лондоне установили скульптуру, созданную архитектором из Днепра.

    В Днепре возле ЖК «Олимпийский» подожгли автомобиль военного
    Новости Днепра
    Сегодня 10:30
    В Днепре возле ЖК «Олимпийский» подожгли автомобиль военного

    В Днепре ночью подожгли автомобиль.

    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 10:05
    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

    На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед
    Новости Днепра
    Сегодня 08:33
    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

    Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.

    Последние новости

    В Лондоне установили скульптуру, которую создал днепрянин Егор Зигура
    В Лондоне установили скульптуру, которую создал днепрянин Егор Зигура

    В Лондоне установили скульптуру, созданную архитектором из Днепра.

    Сегодня 11:57
    0
    просмотров
    В Днепре возле ЖК «Олимпийский» подожгли автомобиль военного
    В Днепре возле ЖК «Олимпийский» подожгли автомобиль военного

    В Днепре ночью подожгли автомобиль.

    Сегодня 10:30
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина
    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

    На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 10:05
    2
    просмотров
    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед
    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

    Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.

    Сегодня 08:33
    2
    просмотров
    Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные
    В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные

    В Днепре волонтеры ищут новых хозяев для собак Анджелы.

    Вчера 19:41
    2
    просмотров
    В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине
    В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине

    Сегодня Никопольщина снова была под вражеским обстрелом.

    Вчера 18:42
    1
    просмотров
    Днепрянин Мурази Мчедлидзе в шаге от «бронзы» на Олимпиаде
    Днепрянин Мурази Мчедлидзе в шаге от «бронзы» на Олимпиаде

    У Днепрянина есть неплохие шансы на медали ОИ.

    Вчера 17:55
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области «ВАЗ 2107» загорелся во время движения
    В Днепропетровской области «ВАЗ 2107» загорелся во время движения

    В Днепропетровской области сегодня горел автомобиль "ВАЗ 2107".

    Вчера 16:24
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшей
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшей

    Полиция Синельниковского района задержала подозреваемого мужчину.

    Вчера 14:23
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх