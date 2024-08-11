На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Мирченко

На войне погиб желтоводец Сергей Мирченко.

Трагическую новость сообщили в Жовтоводском городском совете.

Муж окончил местную школу №9. Работал в военизированной охране, сфере ритуальных услуг, на элеваторе.

На защиту Родины стал 11 марта 2024 года. Погиб 17 июля при выполнении боевого задания вблизи н.п. Времен Яр на Донетчине. При жизни Сергей был добрым, верующим человеком, хорошим товарищем и побратимом, любящим братом, — говорится в сообщении горсовета.