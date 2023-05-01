На войне погиб Герой из Днепропетровщины Иван Медведев

29 октября 2022 за Независимость Украины погиб Герой из Днепропетровской области Иван Медведев.

Произошло это на Донецком направлении во время выполнения боевого задания. Мужчине было 52 года.

У воина остались жена, сын и отец. Об этом пишут на страничке Синельниковского горсовета.

В мирной жизни Иван долгое время работал в локомотивном депо: сначала помощником, а затем машинистом. Пользовался уважением и обладал авторитетом среди коллег-железнодорожников.

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