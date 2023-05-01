На войне погиб Герой из Днепропетровщины Иван Медведев

Произошло это на Донецком направлении во время выполнения боевого задания. Мужчине было 52 года.
У воина остались жена, сын и отец. Об этом пишут на страничке Синельниковского горсовета.
В мирной жизни Иван долгое время работал в локомотивном депо: сначала помощником, а затем машинистом. Пользовался уважением и обладал авторитетом среди коллег-железнодорожников.
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