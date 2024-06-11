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На войне погиб Герой из Днепропетровщины – Шикалов Александр

Сегодня 07:06
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Война унесла жизнь 30-летнего Александра Александровича Шикалова.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровщины – Шикалов Александр

Об этом сообщили на Facebook-странице Подгородненского территориального общества.

Наш Герой Александр был верен военной присяге и погиб в ходе выполнения боевого задания в Донецкой области, – написали в публикации.

Александр родился 14 апреля 1994, а погиб 5 июня 2024 года. Прощание с ним прошло вчера в Подгородном на кладбище по улице Нагорная.

Редакция dnepr.info выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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