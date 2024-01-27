На войне погиб Герой из Днепропетровской области Андрей Литовкин

В городе Каменское задержали 45-летнего за издевательство над своей матерью.

В городе Павлоград на улице Днепровская вчера произошло серьезное ДТП.

Сегодня ночью враг снова терроризировал Никопольщину.

В этом году Сретение будут праздновать по новому календарю.