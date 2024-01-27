На войне погиб Герой из Днепропетровской области Андрей Литовкин

Об этом сообщает Зеленодольская городская территориальная община.
Низко склоняем голову перед погибшим, которое до последнего вздоха оставалось верным военной присяге, — говорится в сообщении общины.
Герой погиб около 22 января 2024 года, вблизи н.п. Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.
Мужчина служил стрелком-санитаром Национальной гвардии Украины. Проявил личное мужество и стойкость при выполнении боевых задач.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.
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