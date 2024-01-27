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На войне погиб Герой из Днепропетровской области Андрей Литовкин

Сегодня 13:07
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На войне погиб воин ВСУ из города Зеленодольск Днепропетровской области Андрей Литовкин.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Андрей Литовкин

Об этом сообщает Зеленодольская городская территориальная община.

Низко склоняем голову перед погибшим, которое до последнего вздоха оставалось верным военной присяге, — говорится в сообщении общины.

Герой погиб около 22 января 2024 года, вблизи н.п. Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

Мужчина служил стрелком-санитаром Национальной гвардии Украины. Проявил личное мужество и стойкость при выполнении боевых задач.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.

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