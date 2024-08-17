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На войне погиб Герой из Днепропетровcкой области Иван Лысенко

Сегодня 08:26
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В Донецкой области погиб главный сержант Лысенко Иван Николаевич.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровcкой области Иван Лысенко

Об этом сообщает мэр города Каменское Андрей Белоусов.

Мужчина погиб 12 августа вблизи населенного пункта Юрьевка на Донетчине в результате поражения вражеским дроном.

Иван Лысенко родился 18 марта 1977 года в Днепродзержинске. В 1995 году окончил ПТУ №26. В течение 1995-1996 годов проходил срочную военную службу. Долгое время работал на Днепровском заводе минеральных удобрений. В июле 2022 года стал на защиту Украины и ее народа, — говорится в сообщении главы города.

Дома у Защитника остались жена, два сына, две дочери, отец и брат.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам павшего Героя.

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