На войне погиб Герой из Днепропетровcкой области Иван Лысенко

Об этом сообщает мэр города Каменское Андрей Белоусов.
Мужчина погиб 12 августа вблизи населенного пункта Юрьевка на Донетчине в результате поражения вражеским дроном.
Иван Лысенко родился 18 марта 1977 года в Днепродзержинске. В 1995 году окончил ПТУ №26. В течение 1995-1996 годов проходил срочную военную службу. Долгое время работал на Днепровском заводе минеральных удобрений. В июле 2022 года стал на защиту Украины и ее народа, — говорится в сообщении главы города.
Дома у Защитника остались жена, два сына, две дочери, отец и брат.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам павшего Героя.
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Чудесного дня, друзья!
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До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как он находится в плохом состоянии. По нему запрещено свободное движение автомобилей, но еще возможен проезд спецтранспорта. Построили мост 70 лет назад и за это время он не раз менялся.
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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