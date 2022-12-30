На войне погиб 43-летний Герой из Никополя

25 декабря погиб старший сержант из Никополя Андрей Алексеевец. Он защищал Украину от армии рф. Мужчине было 43 года.

В Днепре пока не будут повышать тарифы на водоснабжение и…

Российские оккупанты наступают на Лиманском и Бахмутском направлении. Также пытаются…

Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, — Генштаб Российские оккупанты наступают на Лиманском и Бахмутском направлении. Также пытаются улучшить положение на Купянском и Авдеевском направлениях. просмотров

17 слип-пакетов: в Каменском жительница торговала наркотиками В Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою у поширенні психотропних речовин. просмотров

В Украине монету номиналом 1 гривна продают почти за 2000 долларов В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 1 гривна. Она была выпущена в 1992 году в качестве пробной. Тираж - всего 150 штук. Цена составила почти 2000 долларов. просмотров

В Днепре мусоровоз насмерть переехал женщину Сегодня, 30 декабря, на проспекте Героев произошла смертельная авария. 0 просмотров

Чертово колесо у ЦУМа и сани с конями: ТОП-7 редких фото Нового года в Днепре прошлого века Елку в доме на Новый год могли позволить себе только очень состоятельные граждане Днепра, а наряжали ее конфетами, фруктами и печеньем. А традиция ставить елку в парке возникла в Днепре почти 50 лет назад, до этого ее устанавливали на главной… просмотров

По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО) В Днепре в последнюю пятницу года был замечен новогодний патруль. просмотров

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС вспыхнула легковушка Сегодня, 30 декабря, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС Lotus произошел пожар. 0 просмотров