На войне погиб 43-летний Герой из Никополя

Об этом сообщает Никопольский городской совет.
Андрей служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде ВСУ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего! Вечная память и слава герою!
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